Öppnar för en fjärde sejour som förbundskapten

Nederländerna leter efter en ny förbundskapten.

Då öppnar Louis van Gaal för en comeback.

– Jag känner mig i bättre form än för fyra år sedan, säger veterantränaren.

Foto: Bildbyrån

Nederländerna åkte ut myt Marocko redan i sextondelsfinalen under sommarens VM-slutspel. Kort efter uttåget lämnade Ronald Koeman jobbet som förbundskapten.

Sedan dess har det nederländska förbundet letat efter en ersättare. En av namnen som diskuteras är veterantränaren Louis van Gaal.

74-åringen själv är öppen för en återkomst.

– Jag vill alltid hjälpa KNVB (Nederländernas fotbollsförbund), precis som jag ville göra i Ajax. Med en spelartrupp som den här finns det möjligheter, och jag tycker att Nederländerna fortfarande har potential att bli Europa- eller världsmästare, säger Van Gaal i en intervju med tidningen Voetbal International.

Om Van Gaal tar över jobbet kommet det bli hans fjärde sejour som nederländsk förbundskapten. Han skulle själv bli en smula förvånad om så blir fallet.

– Det kan inte hitta någon, och då dyker mitt namn upp igen. Det tycker jag är ganska otroligt.

– Jag inte alls vad KNVB vill, och jag har redan varit förbundskapten tre gånger. Om jag någon gång tränar ett lag igen ska man nog inte leta efter mig i Nederländerna. Fast man vet aldrig med mig. Jag känner mig i bättre form än för fyra år sedan, tillägger 74-åringen.

Louis van Gaal tränade Nederländerna första gången mellan 2000 och 2001. Han lämnade efter att laget missade att kvalificera sig till VM 2002. Elva år senare var han tillbaka och ledde landslaget till VM-brons i Brasilien 2014.

Van Gaals tredje sejour inleddes 2021 i god tid till VM 2022. I Qatar ledde han landslaget till en kvartsfinal där man förlorade på straffar mot de blivande mästarna Argentina.