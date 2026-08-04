United skriver rekordavtal: ”Största någonsin”

Manchester United har en ny tröjsponsor på sina träningsställ.

Avtalet som skrevs är värt 20 miljoner pund.

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Framöver kommer Manchester United att bära en ny tröjsponsor på sina träningsställ. Premier League-giganten har nämligen skrivit ett långt sponsoravtal med spelbolaget Betway.

Enligt The Sun och Daily Mail är samarbetet värt 20 miljoner pund, vilket motsvarar ungefär 256,5 miljoner kronor. The Sun skriver att ”det är största avtalet någonsin” i sitt slag.

– Vi är mycket nöjda, säger Uniteds kommersiella direktör Marc Armstrong i ett uttalande.

Kringgår den nya regeln

I Premier League finns det en ny regel som förbjuder spelsponsorer på matchställ. Det gäller däremot inte på träningsställ.

Den nya sponsorn Betway kommer att, förutom på träningskläderna, synas på klubbens träningsanläggning och reservplanen The Progress With Unity Stadium.

Manchester United inleder Premier League borta mot Hull den 22 augusti.