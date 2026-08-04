Officiellt: Barcelona värvar talang
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Barcelona förstärker offensiven.
18-årige Jesse Bisiwu ansluter från Club Brügge.
Jesse Bisiwu väntar fortfarande på sin A-lagsdebut. Trots det har Barcelona presenterat den 18-årige yttern på ett kontrakt till 2031.
Bisiwu ansluter från belgiska Club Brügge där han noterats för fem mål och tre assist i klubbens ungdomslag.
Enligt transfergurun Fabrizio Romano landar affären på 8,5 miljoner euro (cirka 93,3 miljoner kronor).
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