JUST NU: Mjällby går mott kross i CL-kvalet

Mjällby tar emot Lincoln Red Imps i kvalet till Champions League.

Karl Marius Aksum gör flera förändringar i laget.

Matchen pågår.

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För första gången i klubbens historia ska Mjällby spela i Europa. På andra sidan står Lincoln Red Imps från Gibraltar i Champions League-kvalets andra omgång.

Karl Marous Aksum gr fyra förändringar från den senaste matchen mot Västerås SK i allsvenskan. Jeppe Kjær, Jacob Bergström, Tom Pettersson och Villiam Granath tar plats i startuppställningen.

Efter dryga kvarten spelad tog de svenska mästarna ledningen. Aki Smauelsen fick yta på vänsterkanten och curlade in bollen bakom Jaylan Hankins i bortamålet.

När 25 minuter passerat på klockan slog Jesper Gustavsson en delikat passning till färingen i straffområdet som säkert kunde placera in sitt och Mjällbys andra mål i matchen.

Några minuter senare utökade Mjällby till 3–0 genom Jacob Bergström efter ett inspel från Villiam Granath.

Matchen pågår

Lagens startelvor

Mjällby

Robin Wallinder – Tony Miettinen, Tom Pettersson, Ludvig Svanberg – Villiam Granath, Jesper Gustavsson, Viktor Gustafson, Elliot Stroud – Jeppe Kjær, Jacob Bergström, Aki Samuelsen

Lincoln Red Imps

Jaylan Hankins – Gabri Cardozo, Bernardo Lopes, Christian Rutjens, Nano – Jullianni Eersteling, Mandi, Joe, Toni Garcia, Kike Gomez – Manuel Toledano