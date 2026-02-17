Samuel Dahl startar mot Real Madrid

Benfica tar emot Real Madrid i Champions League.

Så startar lagen.

Benfica tar emot Real Madrid i Champions League och där det spanska laget jagar revansch efter förlusten i ligafasen.

Nu har startelvorna presenterats och det står klart att svenske Samuel Dahl startar för Benfica. I Real Madrid är stjärnorna Kylian Mbappé och Vinicius Junior med från start.

Matchen startar 21.00.

Startelvor:

Benfica: Trubin – Dedic, Otamendi, Araújo, Dahl – Aursnes, Barreiro – Prestianni, Rafa Silva, Schjelderup – Pavlidis

Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Güler – Mbappé, Vinicius Junior