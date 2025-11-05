TV: Semas succé – låg bakom Pafos skräll

Ken Sema och hans Pafos stod för en jätteskräll denna onsdagskväll.

Detta då man besegrade Villarreal med 1–0 i Champions League.

Sema var även högst inblandad i segern, detta då han spelade fram till matchens enda mål.

Foto: Bildbyrån

Ken Sema gjorde denna onsdagskväll sin första start någonsin i Champions League och han tackade för förtroendet på bästa sätt.

Detta genom att spela fram till Pafos 1–0-mål mot Villarreal.

Sema slog en hörna i början av den andra halvleken som nickades i mål av Derrick Luckassen.

Efter det så pressade den spanska toppklubben på för en kvittering, men Pafos höll emot och bärgade således första segern i Champions League någonsin.