Spurs körde över FCK – van de Ven med galet solomål

Tottenham tog emot FC Köpenhamn i Champions League.

Matchen slutade 4–0 till Spurs.

Foto: Alamy

Under tisdagskvällen gästade FC Köpenhamn Tottenham Hotspur i Champions League. En match där båda Spurs-svenskarna Dejan Kulusevski och Lucas Bergvall saknades. Kulusevski är långtidsskadad och Bergvall åkte på en smäll mot huvudet i matchen mot Chelsea.

Det var hemmalaget från norra London som tog ledningen. Brennan Johnson satte 1–0-målet efter en vansinnig utrusning av FCK-keepern Dominik Kotarski. Johnson kunde sedan peta in bollen i öppet mål.

I den andra halvleken utökade Spurs efter ytterligare en tabbe av Kotarski. Målvakten kände sig kylig och väntade med att släppa bollen – men ack för sent. Kolo Muani snappade upp bollen och passade till Wilson Odobert som placerade in 2–0-målet.

Minuten senare blev 1–0-målskytten Brennan Johnson utvisad efter for foten på Marcos López med dobbarna.

det numerära underläget skakade inte Spurs. I stället utökade de ledningen efter att den vindsnabbe mittbacken Micky van de Ven stormat fram med bollen från eget straffområde och smällde in 3–0.

Några minuter senare satte João Palhinha 4–0.

I slutet fick Richarlison chansen att göra 5–0 från straffpunkten men brassen bombade bollen i ribban och ut. Trots missen tog Spurs en komfortabel seger.

