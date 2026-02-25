Hien och Svensson från start i sextondelsfinalen

I dag avgörs de sista sextondelsfinalerna i Champions League.

I Bergamo ställs Atalanta mot Borussia Dortmund.

Matchen har avspark klockan 18.45.

Foto: Alamy

Förra veckan inleddes sextondelsfinalerna i Champions League. I Tyskland välkomnade Borussia Dortmund Serie A-laget Atalanta till Signal Iduna Park och vann med 2-0.

I dag, onsdag, har det blivit dags för returmöte. Då har lagen tagit sig till Bergamo för att göra upp om en plats i åttondelsfinalen.

Med en dryg timme kvar till avspark står det klart att två svenskar finns med på planen från start. Detta i form av mittbacken Isak Hien i Atalanta och vänsterbacken Daniel Svensson i Dortmund.

Det innebär att Hien får chansen från start efter att ha spenderat halva matchen på bänken förra veckan.

Startelvor:

Atalanta: Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Scalvini – Bernasconi, Pasalic, de Roon, Zappacosta – Zalewski, Samardzic – Scamacca.

Dortmund: Kobel; Bensebaini, Anton, Can – Svensson, Nmecha, Bellingham, Ryerson – Brandt, Beier – Guirassy.