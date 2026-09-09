JUST NU: Arsenal tar ledningen – Gyökeres utbytt

Viktor Gyökeres gör comeback i startelvan när Arsenal ställs mot Napoli.

Matchen pågår.

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Viktor Gyökeres är uppe i sju raka tävlingsmatcher i Arsenal utanför startelvan. Nu bryts slutligen trenden.

När Mikel Arteta presenterade sin uppställning inför Champions League-mötet borta mot Napoli under onsdagen fanns svenskens namn med på topp. Gyökeres gör därmed sin första start för säsongen.

I övrigt väljer spanjoren plocka in Mikael Merino, Piero Hincapie och Eberechi Eze i elvan.

Arsenal skapade de bäst lägena i den första halvleken. Närmast kom Mikel Merino, vars nick i den 22:e minuten räddades av Alex Meret i Napoli-målet.

Viktor Gyökeres har däremot en tyngre halvlek.

– Det börjar verkligen klicka för Arsenal. Eze har varit bra. Gyökeres är inte involverad i spelet lika mycket. Eze har varit ett hot på vänsterkanten, och det har Saka också varit på högerkanten. Ødegaard styr och ställer, skriver Sky Sports i sin liverapportering.

Londonlaget fortsätter att trycka på i den andra halvleken. I matchminut 50 får vänsterbacken Piero Hincapie ett jätteläge men missar att träffa målet.

Viktor Gyökeres blev utbytt med dryga kvarten kvar att spela. Arsenal hade då avlossat 17 skott mot Napoli-målet, ingen av de togs av den svenska anfallaren. Knappt en minut efter det tog bortalaget ledningen. Martin Ødegaard fick bollen precis utanför straffområdet och lyckades placera in 0–1.

Matchen pågår

Lagens startelvor

Napoli

Alex Meret – Giovanni Di Lorenzo, Armir Rrahmani, Rafa Marin, Mathias Olivera – Stanislav Lobotka, Billy Gilmour – Matteo Politano, Kevin De Bruyne, Alisson Santos – Rasmus Højlund

Arsenal

David Raya – Ben White, Ezri Konsa, Gabriel, Piero Hincapie – Mikel Merino, Declan Rice, Martin Ødegaard – Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Eberechi Eze.