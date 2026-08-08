Juventus – Hammarby: Truppnyheter och förväntade startelvor

Juventus damer tar emot Hammarby i UEFA Women’s Champions League-kvalet lördagen den 8 augusti klockan 21.00 svensk tid.

Nu ska det avgöras vilket lag som får chans att ta sig till Champions League.

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Båda lagen spelade kval så sent som den 5 augusti och kommer in med bara två dagars vila.

Matchbild: Juventus vill driva, Hammarby vill störa

Juventus kommer från 2–1 mot Torreense. Estela Carbonell och Ana Capeta gjorde målen, och Annamaria Serturini slog inlägget till Capetas 2–0. Samtidigt släppte Juventus in en sen reducering, vilket lämnar ett frågetecken kring hur väl laget stänger matcher.

Juventus väntas försöka få fart på kanterna, där Hammarby har identifierat hotet. Mathilde Janzen har sagt att Bajen har analyserat motståndarnas offensiv, särskilt yttrarna, och även noterat att Juventus ibland skickar upp en mittback.

Hammarby kommer samtidigt in i matchen med en bra känsla. Janzen har beskrivit stämningen i laget som mycket god, och formen efter sommaruppehållet är stark: två damallsvenska segrar och 9–0 i målskillnad före kvalturneringen. Det stärker Hammarby inför kvalmötet.

Juventus: Serturini tillbaka – viktigt offensivt besked

Juventus tydligaste truppnyhet är Annamaria Serturini. Efter tio månaders skadefrånvaro är hon tillbaka i spel och gjorde dessutom sin Champions League-debut för klubben i segern mot Torreense.

Beskedet är viktigt för Juventus. Hon ger laget ännu ett offensivt alternativ i en match där hemmalaget väntas trycka på mycket framåt. Med Carbonell och Capeta redan i målprotokollet senast finns flera hot för Hammarby att hantera.

Tränaren Isaac Guerrero har pekat på att gruppen bara har varit samlad under en kortare period. Det syntes senast: Juventus såg vasst ut framåt, men inte helt färdigt i balansen.

Förväntad Juventus-elva

Juventus förväntade startelva: De Jong – Lenzini, Rosucci, Salvai, Carbonell – Bonansea, Bartel, Schatzer, Pinto – Capeta, Senturini.

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Hammarby: Formstarkt – men pressas av Juventus offensiv

Hammarby går in i bortamötet med en form som få motståndare önskar att möta. Resultaten efter uppehållet har gett både fart och självförtroende, och det gör att Bajen inte kommer till Turin för att bara försvara sig. Hammarby har tre raka segrar med sig in i finalen med en målskillnad på 13–0.

Hammarby måste hantera Juventus kantspel utan att tappa sina omställningslägen. Om hemmalaget får rättvända spelare på kanterna kan det bli ett tungt bakslag för Hammarbys matchplan. Stockholmslaget kommer behöva vara starka defensivt och ta vara på sina chanser offensivt, vilket Hammarby haft lite svårt med.

Förväntad Hammarby-elva

Hammarbys förväntade startelva: Andersson – Lennartsson, Carlsson, Bragstad, Arnardottir, Janzen – Sørum, Koivisto – Peterson, Nyhagen, Lorenius.

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