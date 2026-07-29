Klart: De får Mjällby möta i Champions League-kvalet

Slovan Bratislava.

Det är Mjällbys kommande motståndare i kvalet till Champions League.

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Mjällby avancerade i Champions League-kvalet efter att ha besegrat Lincoln Red Imps med sammanlagt 3–0. Nu står det också klart vilket lag som väntar i den tredje kvalrundan.

De svenska mästarna kommer ställas Slovan Bratislava som under onsdagskvällen slog ut Iberia från Georgien med sammanlagt 3–1.

Slovan Bratislava har vunnit den slovakiska ligan åtta säsonger i följd och är därmed vana att spela i Europa. Så sent som säsongen 2024/25 spelade klubben i Champions Leagues ligafas och två år tidigare tog man sig vidare till sextondelsfinal i Conference League.

I fjol slutade man på en 29:e plats i Conference Leagues ligafas efter att ha slagit bland annat BK Häcken på hemmaplan.

Klubben har även ett respekterat namn på tränarbänken i form av den tidigare storspelaren Yaya Touré, som klev på tränaruppdraget i juni.

Mjällby inleder dubbelmötet på hemmaplan den 4 eller 5 augusti. Returen spelas i Bratislava den 11 augusti.