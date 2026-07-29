Uppgifter: Inga förhandlingar med Arsenal om Guimaraes

Bruno Guimaraes har ryktats till Arsenal.

Men enligt lokala medier pågår inga förhandlingar med Londonklubben.

Foto: Bildbyrån

Arsenal har siktet inställt på Newcastle Uniteds lagkapten Bruno Guimaraes. Enligt BBC har mästarklubben lagt ett bud på 70 miljoner pund (cirka 900 miljoner kronor) för den brasilianska mittfältaren.

Nu kommer uppgifter som målar upp en annan bild.

Enligt lokaltidningen The Northern Echo pågår det inga formella förhandlingar mellan parterna. Källor inom Newcastle uppger till tidningen att klubben inte fått in några officiella erbjudanden från Arsenal gällande Bruno Guimaraes.

Newcastle har redan tappat spelare som Anthony Gordon och Sandro Tonali till Barcelona respektive Tottenham Hotspur under sommaren.

Bruno Guimaraes anslöt till Newcastle United från Lyon 2022. Totalt har det blivit 195 matcher för klubben.