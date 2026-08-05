Klart: Newcastle presenterar Howes ersättare

Mattias Jaissle är presenterad. Tysken är Newcastle Uniteds nya huvudtränare.

Tar över efter Eddie Howes exit.

Jaissle. Foto: Bildbyrån

Eddie Howe lämnade Newcastle United efter fem år som huvudtränare. Det blev officiellt för bara en vecka sedan och direkt började det spekuleras om att Matthias Jaissle var den som skulle ta över.



Nu är det officiellt. Newcastle bekräftar på sin hemsida att den 38-årige tysken tar över. Jaissle kommer senast från Saudiarabien och Al-Ahli, en klubb med samma ägare som ”The Magpies”.



– Det är en otrolig ära att bli huvudtränare för Newcastle United. Detta är en av de största klubbarna i europeisk fotboll, med en unik historia, identitet och supporterbas, och jag är glad att få uppleva den passionen och kopplingen på nära håll, säger tränaren på Premier League-klubbens hemsida.



Tidigare har det rapporterats om att Newcastle köper loss Jaissle för runt 120 miljoner kronor.



Matthias Jaissle kommer basa över två svenskar – Anthony Elanga och Emil Krafth.



