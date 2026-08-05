Uppgifter: Jordan Larsson i konflikt med FCK

Jordan Larssons flytt till Saudiarabien har dragit ut på tiden. Nu agerar svensken.

Enligt danska medier vägrade Larsson resa med FCK till en match i Ungern.

Foto: Alamy

Svenske Jordan Larsson har länge kopplats ihop med en försäljning från FC Köpenhamn till Saudiska Al-Ettifaq. Men affären har dragit ut på tiden.



När FCK reste till Ungern för match mot Debrecen finns inte Larsson med. Enligt den danska sajten bold.dk har svensken vägrat.



”Innan avresa fick FCK ett meddelande från Al-Ettifaq om att de nu var redo att gå vidare med affären, medan FCK ville slutföra affären efter matchen. Det resulterade i att Jordan Larsson, enligt Bolds uppgifter, vägrade resa med resten av truppen till bortamatchen”.



Jordan Larsson spelade ligamatch med FCK så sent som i söndags.



