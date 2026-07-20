Klart: Mjällbys motstånd lottat – hit går resan

Vinner Mjällby mot Lincoln Red Imps väntar slovakiska Slovan Bratislava eller georgiska Iberia Tbilisi i nästa kvalrunda till Champions League.

Det står klart under måndagen.

Får Jacob Bergström jubla i Champions League till hösten? Foto: Bildbyrån

Mjällby kliver in i sitt första Champions League-kval någonsin när laget från Listerlandet under tisdagskvällen tar emot Lincoln Red Imps.

Regerande svenska mästarna får ses som favorit mot Gibraltar-laget (retur nere vid medelhavets kust om en vecka) och tar sig Maif vidare från detta dubbelmöte står det nu klart vilka som väntar i nästa runda.

Efter måndagens lottning blir det vinnaren mellan slovaktiska Slovan Bratislava och Iberia Tbilisi från Georgien. Mjällby kommer även i detta dubbelmöte att inleda på hemmaplan.

Åker Maif ut mot Lincoln Red Imps blir det i stället fortsättning i Europa League-kvalet.