Fifa agerar – efter storbråket i VM-finalen
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När slutvisslan ljöd och Spanien var världsmästare rök flera spelare ihop.
Flera argentinska spelare och ledare var inblandade.
Nu startar Fifa en utredning efter bråket.
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Spanien vann VM-guld efter att ha sänkt Argentina i finalen med 1–0. Precis efter slutsignalen uppstod det tumult bland flera av spelarna på planen. På bilderna kunde man se Argentinas Leandro Paredes ta ett strypgrepp på Eric Garcia. Detta i samband med att de spanska spelarna sprang in på planen för att fira guldet.
Enligt BBC var även Nahuel Molina, Thiago Almada och assisterande tränaren Roberto Ayala inblandade i situationen.
Nu har Fifa öppnat en utredning för att gå till botten med vad som inträffade efter slutsignalen i VM-finalen.
BBC rapporterar att om spelare eller förbund döms kan ”hårda” straff delas ut.
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