Uppgifter: Ytterligare en AIK-spelare till Degerfors

Degerfors har hämtat in flera AIK-bekantingar de senaste åren.

Nu ska mittbacken Ahmad Faqa vara klar för ”Bruket”, enligt uppgifter.

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Degerfors har flera tidigare AIK-spelare i sitt nuvarande lag. Spelare som Daniel Sundgren, Kazper Karlsson och Bilal Hussein har alla representerat ”Gnaget”. Laget leds dessutom av AIK-ikonen Henok Goitom.

Nu ser Degerfors ut att hämta ännu en spelare från AIK. Enligt Expressen är parterna överens om en övergång för Ahmad Faqa. Mittbacken sägs vara klar och presenteras på Stora Valla inom kort.

Faqa noteras för sex framträdanden i AIK den här säsongen.