Klart: Bayern München förlänger med kuggen

Konrad Laimer, 29, stannar i Bayern München.

Ytterbacken skriver på ett nytt avtal till 2029.

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Konrad Laimer och Bayern München har kommit överens om en förlängning. Österrikaren skriver på ett nytt avtal som sträcker sig till sommaren 2029.

– Jag har ofta betonat hur glad jag är i München och att det är jättekul att spela fotboll i det här laget. Det har jag känt här från dag ett. Jag kan hjälpa laget på många positioner och vill fortsätta ge allt för FC Bayern varje sekund. Allt är möjligt med det här laget, och jag kan inte vänta på att säsongen ska börja igen, säger Laimer i ett uttalande på klubbens hemsida.

Bayern Münchens sportchef Christoph Freund:

– Jag har ofta betonat hur glad jag är i München och att det är jättekul att spela fotboll i det här laget. Det har jag känt här från dag ett. Jag kan hjälpa laget på många positioner och vill fortsätta ge allt för FC Bayern varje sekund. Allt är möjligt med det här laget, och jag kan inte vänta på att säsongen ska börja igen.

Laimer anslöt till den tyska storklubben sommaren 2023 och noteras för sju mål och 21 assist på 136 matcher.