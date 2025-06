Klart: Så kan MFF och Häcken lottas i Europa-kvalet

I dag ska Malmö FF och BK Häcken få sina Europa-motståndare.

Nu står det klart hur svensklagen kan lottas.

Under tisdagen lottas den första omgången av kvalet till Champions League. Det innebär att den regerande svenska mästaren Malmö FF ska få sitt första motstånd i CL-kvalet.

MFF, som säkrade en CL-plats genom seger i allsvenskan i fjol, går in i turneringens första kvalomgång. Där tävlar 28 mästare från Europas 25-27 och 30-55 bästa ligor (förutom Liechtenstein). Därefter väntar en andra och tredje kvalomgång följt av ett playoff-möte innan spel i Champions Leagues ligafas säkras.

Nu har Uefa meddelat vilka motstånd som MFF kan komma att ställas mot. Malmö är seedade och går in i kvalspelet med en rejäl fördel.

Malmö FF:

KF Shkëndija (Makedonien)

FC Levadia Tallinn (Estland)

Hamrun Spartans FC (Malta)

FC Milsami Orhei (Moldavien)

FC Iberia 1999 Tbilisi (Georgien)

Lottningen genomförs klockan 14:00 under tisdagen. Den första kvalomgången spelas 8-9 och 15-16 juli.

Även Häcken går in i Europa-lottning under tisdagen, när cupmästaren ska få sitt motstånd i Europa League-kvalets första omgång. Häcken går in som oseedade i EL-kvalet. Det betyder att bollklubben kommer att lottas mot lag som rankas högre enligt Uefas klubbkoefficient.

BK Häcken:

FC Shakhtar Donetsk (Ukraina)

FC Sheriff Tiraspol (Moldavien)

NK Celje (Slovenien)

FC Spartak Trnava (Slovakien)

Lottningen genomförs klockan 15:00 under tisdagen. Den första kvalomgången spelas 10 och 17 juni.