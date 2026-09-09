Lamine Yamal historiskt – bättre än Kylian Mbappe

Under onsdagen gjorde Lamine Yamal sin 21:a poäng i Champions League.

Ingen annan tonåring har gjort så många poäng i turneringens historia.

Han övertog därmed Kylian Mbappes rekord.

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Lamine Yamal stod för en assist till Raphinha när Barcelona tog ledningen mot Feyenoord under torsdagen. I samma stund som målet godkändes blev det spanska underbarnet historiskt.

Framspelningen var Yamals 21:a poäng i Champions League-sammanhang. Det gör honom till den tonåring som bidragit med flest poäng i turneringens historia, enligt Opta. Den tidigare toppnoteringen stod Kylian Mbappe för med 20 poäng.

19-åringen gjorde ytterligare en assist och ett mål när Barcelona krossade Feyenoord med 5–1 i Champions League-premiären. Yamal har därmed utökat rekordet till 23 poäng, med ett år kvar tills dagen han fyller 20.