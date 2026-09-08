Lamine Yamals pik: ”Det är deras problem”

Lamine Yamal, en av Barcelonas nya kaptenskandidater, höll idag en presskonferens inför Champions League.

Under mötet med media fick han frågor om Ballon d’Or-priset och sina chanser.

Då tog han tillfället i akt att rikta några kommentarer mot Real Madrid och troligtvis Kylian Mbappé.

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Inför Barcelonas första match i Champions League mot Feyenoord höll Lamine Yamal i presskonferensen tillsammans med tränaren Hansi Flick. Förutom att diskutera Barcelonas säsong svarade Lamine Yamal på frågor om rivalen Real Madrids sämre perioder.

– Om de (Real Madrid) inte vunnit La Liga på två år är det deras problem, jag vet inte varför. Vi är nöjda med domarna och allt annat hittills. Sådana här frågor borde ni fråga dem.



Lamine Yamal fick även frågor om sina chanser att vinna Ballon d’Or-priset i oktober.

– Jag kommer inte be om att vinna något. Ballon d’Or-priset är inte upp till mig att bestämma, utan det är upp till er att bestämma.



Kommentaren kan möjligtvis ha varit riktad mot Real Madrids stjärna Kylian Mbappé, som på gårdagens mediaträff lyfte fram sig själv som favorit till utmärkelsen.



Tränaren Hansi Flick vill däremot tona ner snacket om det prestigefyllda priset och skiftar i stället fokuset till sina egna spelare

– Det som är viktigt är attityden och mentaliteten i det dagliga arbetet, flera av dem kan vinna priset.