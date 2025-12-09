Lennart Karl historisk – med tre raka mål i Champions League
Lennart Karl är 17 år och 290 dagar gammal.
Nu har han gjort mål i tre raka Champions League-matcher.
Det är han yngst att göra någonsin.
I matchen mellan Bayern München och Club Brügge gjorde han matchens första mål i vad som senare blev en 4-0-seger.
I matchen mot Arsenal gjorde han den tyska storklubbens enda mål när man föll med 3-1.
Idag ställdes Lennart Karl och hans Bayern München hemma mot Sporting i Champions League. Då skulle den 17-årige talangen hålla sig framme ännu en gång.
Matchuret visade 69 minuter när Karl sög ner en boll i boxen och drog upp den invid det första krysset. Målet innebar att Bayern hade vänt underläge till en 2-1-ledning och var också hans tredje raka i Champions League i matcher han har varit involverad i.
Det gör Lennart Karl till den yngsta någonsin att ha gjort mål i tre raka Champions League-matcher. Bayern München vann matchen med 3-1.
