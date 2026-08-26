Liverpool hindras från att möta Real Madrid i Champions League

På torsdag lottas årets ligafas av Champions League.

Då kommer inte Liverpool och Real Madrid att få spela mot varandra på Anfield.

Detta till följd av en ny regel från Uefa.

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Liverpool och Real Madrid är båda vana deltagare i Champions League. De två senaste säsongerna har de båda storklubbarna dessutom ställts mot varandra på Anfield under ligafasen.

Det har tvingat Uefa att se över sitt regelverk.

I fjol introducerade det europeiska förbundet en ny regel som hindrar två lag att mötas i ligafasen tre år i följd med samma hemmalag. Det betyder att det kommer vara omöjligt för Real Madrid att spela mot Liverpool på Anfield den här säsongen.

Däremot är det möjligt för Liverpool att lottas mot Real Madrid på Santiago Bernabeu under höstens ligaspel.

Liverpool vann båda sina två senaste matcher mot den spanska huvudstadsklubben. I fjol slutade det 1–0 efter mål av Alexis Mac Allister. Även säsongen innan svarade argentinaren för en fullträff när ”The Reds” vann med 2–0.