Liverpool vann mot Atlético Madrid – trots underläge

Marcos Llorente gjorde sitt femte mål någonsin på Anfield.

Det skulle dock inte räcka till en seger.

Liverpool besegrade Atlético Madrid i Champions League-premiären.

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Liverpool och Atlético Madrid ställdes mot varandra i den första omgången av årets Champions League. Alexander Isak fick återigen vara med från start för den engelska storklubben.

Det skulle dock bli en tung start för Liverpool. Efter 17 minuter tog Atlético Madrid ledningen genom Marcos Llorente. Den spanska högerbacken gjorde därmed sitt tionde mål i Champions League, och hans femte mot Liverpool på Anfield.

– Herregud, han älskar verkligen att göra mål på Liverpool, skriver Sky Sports i sin liverapportering.

Liverpool hittade till slut en kvittering. Ett par minuter innan pausvilan tryckte Dominik Szoboszlai in 1–1. Efter pausvilan fullbordade hemmalaget vändningen när Alexis Mac Allister gjorde 2–1 från distans.

Med drygt tio minuter kvar fick Alexander Isak ett fint läge att göra mål. Skottet täcktes dock av Atleti-backen Robin Le Normand. Det blev inga fler mål i matchen som slutade med seger för Liverpool.

Engelsmännen får därmed en drömstart på årets Champions League-säsong. I nästa omgång väntar LASK på bortaplan. Atlético Madrid tar emot Manchester United hemma på Wanda Metropolitano.

Lagens startelvor

Liverpool

Alisson Becker – Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez – Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai – Rio Ngumoha, Florian Wirtz, Bradley Barcola – Alexander Isak

Atlético Madrid

Jan Oblak – Marcos Llorente, Marc Pubill, Cristian Romero, David Hancko – Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Alex Baena – Jullian Alvarez, Lee Kang-in