TV: Målfest i Brygge – Barcelona räddade av VAR

Mötet mellan Club Brugge och FC Barcelona bjöd på det mesta.

På stopptid trodde hemmalaget att man avgjort målfesten.

Men Romeo Vermants mål blev bortdömt efter en VAR-granskning.

Foto: Bildbyrån

Publiken på Jan Breydel-stadion i Brygge bjöds på ordentlig underhållning denna onsdagskväll.

Hemmalaget chockade FC Barcelona två gånger, först när man tog ledningen genom Nicoló Tresoldi och sedan genom Carlos Forbs efter att Ferran Torres kvitterat.

2–1 till hemmalaget stod sig sedan till halvtid.

Efter dryga timmen utjämnade dock FC Barcelona genom Lamine Yamal, men bara ett par minuter senare återtog hemmalaget ledningen på nytt, även denna gång genom Carlos Forbs.

I den 77:e minuten utjämnade Barcelona på nytt, detta då Christos Tzolis styrde bollen i eget mål. Dramatiken var dock inte över där.

På stopptid satte Romeo Vermant dit 4–3, efter att pressat till sig bollen av Wojciech Szczęsny i Barcelona-målet, men målet godkändes inte.

Efter en VAR-granskning dömdes det bort, detta då det visade sig att Vermant fällde Szczęsny i upprinnelsen till målet.

Några fler mål bjöds det inte på i Brygge denna onsdagskväll, utan matchen slutade 3–3.