TV: Målfest när PSG besegrade Chelsea

Mötet mellan Paris Saint Germain och Chelsea blev en riktig målfest.

5–2 blev segersiffrorna till slut för hemmalaget i Paris.

Foto: Bildbyrån

Den första åttondelsfinalen mellan Paris Saint Germain och Chelsea gick av stapeln denna onsdagskväll och det var hemmalaget som började bäst.

Bradley Barcola och Ousmane Dembélé slog till i den första halvleken, där emellan hann dock Malo Gusto med att näta för Chelsea.

Londonklubben kvitterade sedan genom Enzo Fernandez strax före timmen spelad, men det var hemmalaget som skulle dra det längsta strået till slut.

Vitinha satte dit 3–2 i den 74:e minuten och Khvicha Kvaratskhelia gjorde sedan först 4–2 innan han fastställde slutresultatet till 5–2 på stopptid.