Hetsen inför VM-premiären: ”Vill bara slå honom”

De är lagkamrater och färska ligamästare i Celtic.

Natten till måndag ställs Benjamin Nygren och Sebastian Tounekti mot varandra i VM-premiären.

– Jag vill bara slå honom, säger Nygren till FD och ler.

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I slutet av juli skrev Benjamin Nygren på för Celtic efter sin succé i Nordsjälland.

Månaden därpå lämnade Sebastian Tounekti en annan skandinavisk storklubb för samma Celtic när han såldes dyrt av Hammarby.

Väl i Skottland har Nygren och Tounekti blivit goda vänner – och nyligen blev de ligamästare efter stort drama.

Men natten till måndag är de fiender när Sverige och Tunisien ställs mot varandra i VM-premiären.

– Jag snackar inte med honom innan matchen, bara efter… nej men det har varit mycket så vi har inte hunnit snacka om matchen men vi kommer definitivt höras om det. Vi är goda vänner, våra tjejer likaså, säger Nygren till FotbollDirekt och fortsätter kring Sveriges direkta nyckelmatch mot Tounektis Tunisien.

– Klart det kommer bli speciellt att möta honom. Det blir kul, jag vill bara slå honom.

Tounekti dök upp på Stockholmsderbyt: ”Vi prioriterar olika…”

Så sent som i mars var Tounekti tillbaka i Stockholm för att stötta Hammarby i cupderbyt mot Djurgården.

”Hammarbys supportrar är världsklass. Det är något av de bästa jag upplevt och kanske något av det bästa jag kommer uppleva. Det var helt enormt att vara tillbaka och uppleva trycket igen”, sa ytteranfallaren till FD i våras.

Frågan är varför inte Nygren synts till på Gamla Ullevi för att stötta IFK Göteborg på plats?

– Vi har ju extremt lite tid…

Du och Tounekti har väl lika mycket tid?

– Ja, vi prioriterar väl olika då. Vi har inte många lediga dagar, men hade jag haft mer ledig tid hade jag också kommit förbi, avslutar Nygren leendes på frågan om Blåvitt.