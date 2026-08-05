Malmö FF höll emot – final väntar

Malmö FF är ett steg närmare Champions League i höst. Skånelaget besegrade Vålerenga med 1–0 i dagens semifinal.

Därmed väntar final i kvalturneringen.



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Efter tredjeplatsen i Damallsvenskan ifjol fick Malmö FF en plats i en kvalturneringen till Champions League i höst. I semifinalen lottades skåningarna mot norska Vålerenga – ett möte som MFF gick segrande ur.



Matchen spelades i Frankfurt under onsdagen och det var nyförvärvet Älvali Lindström som blev hjälte med matchens enda mål.



Segern innebär att Malmö ska spela final i kvalturneringen, där en seger innebär spel i playoff till ligafasen i Champions League. Vilka MFF får möta i finalen avgörs ikväll – det blir vinnaren i mötet mellan tyska Eintracht Frankfurt och Omonia från Cypern.