Malmö FF höll emot – final väntar
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Malmö FF är ett steg närmare Champions League i höst. Skånelaget besegrade Vålerenga med 1–0 i dagens semifinal.
Därmed väntar final i kvalturneringen.
Efter tredjeplatsen i Damallsvenskan ifjol fick Malmö FF en plats i en kvalturneringen till Champions League i höst. I semifinalen lottades skåningarna mot norska Vålerenga – ett möte som MFF gick segrande ur.
Matchen spelades i Frankfurt under onsdagen och det var nyförvärvet Älvali Lindström som blev hjälte med matchens enda mål.
Segern innebär att Malmö ska spela final i kvalturneringen, där en seger innebär spel i playoff till ligafasen i Champions League. Vilka MFF får möta i finalen avgörs ikväll – det blir vinnaren i mötet mellan tyska Eintracht Frankfurt och Omonia från Cypern.
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