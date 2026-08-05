Ikonen kräver Infantinos avgång: ”Han har ljugit”

Under onsdagen uppges Fifa hålla ett krismöte. Den portugisiske landslagsikonen Luis Figo är däremot tydlig med vad han tycker om Gianni Infantino.

”Han måste gå. Nu”, skriver han på X.

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Under onsdagen uppges Fifa hålla ett krismöte, på initiativ av presidenten Gianni Infantino. Efter de senaste veckornas turbulens, som grundar sig i att Fifa planerade att sälja andelar av VM till privata investerare, är det många som kritiserat Infantino. Däribland det svenska fotbollförbundet, med Simon Åström i spetsen, som häromdagen meddelade att man inte längre stödjer Infantino.



Nu kommer ytterligare en fotbollsprofil och ställer sig i det kritiska ledet. Den portugisiske ikonen Luis Figo skriver i ett inlägg på X att han kräver Fifa-presidentens avgång.



”Han har ljugit, bedragit och försökt att fjädra sitt eget bo på bekostnad av spelet han är tänkt att tjäna”, skriver 53-åringen. Vidare menar han att Infantino förlorat stöd från den främsta majoriteten av fotbollssupportrarna och att inte ens hans närmsta rådgivare har förtroende för honom längre. Inte ens ”vinnaren av Fifas fredspris”, skriver Figo och syftar på USA:s president Donald Trump.



Den tidigare Barcelona– och Real Madrid-stjärnan avslutar med att påpeka att ”det är för sent att rädda hans (Infantinos) värdighet, men det är inte för sent att rädda fotbollen. Han måste gå. Nu”.



Luis Figo gjorde 127 A-landskamper för Portugal, och tog bland annat nationen till semifinal i VM 2006.



