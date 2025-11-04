Mardröm för Bodø/Glimt – segerlösa i CL

Bodø/Glimt föll mot Monaco hemma på Aspmyra.

Det norska laget har fortfarande inte tagit en seger i Champions League.

Foto: Alamy/ Bildbyrån

Bodø/Glimt gick in i tisdagens Champions League-match mot Monaco med noll segrar. Det norska laget skulle försöka vända den dystra trenden i hällregnet hemma på Aspmyra.

Matchen slutade, till Bodø/Glimts förtvivlan, 1–0 till gästande Monaco efter att Folarin Balogun nätat strax innan halvtid. Bodø/Glimts farligaste chans kom när Kasper Høgh sköt bollen i stolpen.

I slutet av matchen fick Jostein Gundersen rött kort och hemmalaget fick spela av matchen med tio man.