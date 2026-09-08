Mbappé hyllar Inter-stjärnorna

I kväll väntar ett stormöte på Santiago Bernabéu där Real Madrid tar emot Inter.

Det är starten på spanska klubbens resa mot sin 16:e Champions League-titel.

För Kylian Mbappé handlar det om att äntligen vinna trofén han fortfarande saknar.

Foto: Bildbyrån





I kväll drar Real Madrids Champions League-säsong igång. I den första matchen gästar de italienska mästarna Inter Santiago Bernabéu.



Inför CL-premiären mötte Mbappé media tillsammans med tränare José Mourinho.



Den franska anfallaren har tidigare nämnt att han följer AC Milans Serie A matcher och har flörtat om en flytt dit ifall han någon gång skulle spela i Italien.



På frågan om kvällens motståndare visade han dock stor respekt för klubben.



– Jag föredrar definitivt Milan, men Inter är ett lag som förtjänar hög respekt. Det är ett lag av stor kvalité, säger han på en presskonferens.



Dessutom lyfte han fram Inters stjärnspets och lagkapten, Lautaro Martinez.



– Lautaro Martinez är en fantastisk spelare, men jag hoppas att han inte bevisar det mot oss. Jag tycker om att möta anfallare som kan göra skillnad.



Han tog även tillfället i akt att berömma Marcus Thuram, Martínez anfallspartner och Mbappés landslagskamrat.



– När jag såg lottningen tänkte jag endast på Marcus Thuram. Vi har varit vänner i många år. Jag har inte tänkt så mycket på Inter i övrigt. Det är en stor match för allihopa, och på planen finns det inga vänner.



