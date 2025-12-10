TV: Misstaget i Champions League – fel hymn spelades
Inför onsdagens match mellan Villarreal och Köpenhamn spelades Europa League-hymnen istället för den klassiska Champions League-låten.
Spelare och publik reagerade överraskat.
När Villarreal och Köpenhamn radade upp sig inför avspark i onsdagens Champions League-match, med Jordan Larsson i startelvan, hördes plötsligt fel musik i högtalarsystemet. Istället för den klassiska Champions League-hymnen strömmade Europa League-låten ut över arenan.
Tv-bilder visade flera spelare som tittade förvånat omkring, tydligt överraskade av missen. När hymnen väl var slut svarade publiken med burop på Villarreals hemmaarena El Madrigal.
