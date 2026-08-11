Mjällby utslagna ur Champions League

Mjällby behövde besegra Slovan Bratislava för att ta sig vidare.

Det blev istället en övertygande seger för slovakerna.

Nu väntar Europa League-kval för de svenska mästarna.

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Mjällby hade ett 1–2-underläge med sig från det första mötet mot Slovan Bratislava.

Det dröjde åtta minuter innan matchens första heta läge kom till, och det tillföll Mjällby. Jeppe Kjær slog en frispark som nådde Tom Pettersson. Mittbackens nick gick tätt över Slovan Bratislavas mål.

Efter en stabil första halvlek fick Mjällby en mardrömsstart på den andra. En knapp minut efter pausvilan tog Slovan Bratislava ledningen efter ett kanonskott från Suleiman Camara.

I den 78:e minuten punkterade hemmalaget definitivt matchen när Alasana Yirajang satte 2–0. Inhopparen kunde avancera från vänsterkanten och placerade säkert in bollen bakom Robin Wallinder.

Slovan Bratislava vann matchen med 2–0 och dubbelmötet med 4–1. De slovakiska mästarna är därmed vidare till play off-rundan i Champions League-kvalet.

Resultatet innebär att Mjällby tar steget ner till Europa League-kvalet, där antingen Red Bull Salzburg eller Pafos väntar. Den österrikiska klubben leder dubbelmötet med 1–0 efter den första matchen.

Lagens startelvor

Slovan Bratislava

Dominic Takac – Cesar Blackman, Kenan Bajric, Svetozar Markovic, Sandro Cruz – Alen Mustafic, Peter Pokorny, Rahim Ibrahim – Manasse Kinaga, Mykola Kucharevytj, Suleiman Camara

Mjällby

Robin Wallinder – Ludvig Svanberg, Abdullah Iqbal, Tom Pettersson – Villiam Granath, Jesper Gustavsson, Viktor Gustafson, Ian Hoffmann – Aki Samuelsen, Jacob Bergström, Jeppe Kjær