IFK Värnamo vann igen – ÖSK på nedflyttningsplats

IFK Värnamo tog en blytung seger i superettan.

Smålänningarna tar steget upp till kvalplatsen i tabellen.

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IFK Värnamo har haft en tung säsong i superettan efter att ha åkt ur allsvenskan i fjol. Under sommaren fick Srdjan Tufegdzic sparken och ersättas av den gamla guldtränaren Kim Bergstrand.

Skifttet verkar ha fått önskad effekt. IFK Värnamo har nu två raka segrar i superettan efter att ha besegrat Helsingborg på Olympia under tisdagen.

Gästerna tog ledningen efter en kvart genom Marcus Antonsson och när klockan passerade halvtimmen utökade Viktor Claesson till 2–0. Veteranen gjorde därmed sitt tredje mål sedan återkomsten under sommaren.

På stopptid reducerade HIF genom Lukas Kjellnäs men närmre än så kom inte hemmalaget.

Segern innebär att IFK Värnamo tar klivet upp på kvalplats i superettan med tre poäng upp till säker mark. Helsingborg åkte samtidigt på sin fjärde förlust på de fem senaste matcherna och laget parkerar just nu på en tiondeplats i tabellen.

Dystert är det även för Örebro SK, som i och med IFK Värnamos seger åker ner på nedflyttningsplats i superettan.