Uppgifter: VSK-stjärnan träningsvägrar

Mikkel Ladefoged fanns inte med när Västerås SK besegrade Djurgården.

Nu uppger Fotbollskanalen att dansken vägra träna med klubben.

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Med nio mål och tre assist är Mikkel Ladefoged den överlägset bästa poängspelaren för Västerås SK den här säsongen.

Mot Djurgården senast fanns dock inte dansken med i truppen, utan att VSK bjöd på någon konkret förklaring till varför. Nu talar mycket för att det inte blir några fler matcher i grönvitt.

Enligt Fotbollskanalen vägrar Ladefoged att träna med VSK, då han önskar lämna klubben.

Dansken har varit nära en flytt till Lincoln City under sommaren för en rekordsumma. Västerås sportchef Billy Magnusson har tidigare dementerat att Ladefoged är påväg bort.

Efter matchen mot Djurgården på 3Arena för en dryg vecka sedan fick sportchefen frågan om risken att anfallsstjärnan skulle börja träningsvägra.

– Det är inget jag känner till, svarade Billy Magnusson då.