Svarar på flyttryktena till Barcelona: ”Är lycklig här”

Han ryktas till FC Barcelona.

Nu svarar Real Betis-backen Natan själv.

– Jag är lycklig här, säger brassen till Zona Mixta.

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Det är inte bara anfallare som ryktas in till Barcelona.

Mittbacken Natan som gjort succé i Real Betis sedan flytten från Napoli 2024 nämns som ett alternativ för katalanska bjässen den här sommaren.

Sevilla-baserade Zona Mixta ställde i dag frågor till brassen när han satt i sin bil – och han är diplomatisk kring frågorna om Barcelona.

– Jag har kontrakt med Real Betis och jag är lycklig här, svarar 25-åringen.

Se klippet nedan.