Svarar på flyttryktena till Barcelona: ”Är lycklig här”
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Han ryktas till FC Barcelona.
Nu svarar Real Betis-backen Natan själv.
– Jag är lycklig här, säger brassen till Zona Mixta.
Det är inte bara anfallare som ryktas in till Barcelona.
Mittbacken Natan som gjort succé i Real Betis sedan flytten från Napoli 2024 nämns som ett alternativ för katalanska bjässen den här sommaren.
Sevilla-baserade Zona Mixta ställde i dag frågor till brassen när han satt i sin bil – och han är diplomatisk kring frågorna om Barcelona.
– Jag har kontrakt med Real Betis och jag är lycklig här, svarar 25-åringen.
Se klippet nedan.
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