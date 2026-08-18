NORDQVIST: ”Boudri och Vasic har toppat det till max”

Amin Boudri i Hammarby, Nikola Vasic i Gais.

Ja vad hände här?

På söndag spelas plötsligt ett av allsvenskans häftigaste möten den här säsongen.

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Nikola Vasic fick inte alls den sejour i Hammarby som han önskade.

Visserligen debut i höstas efter långvariga skadefrånvaron, men det var ju i år som han skulle blomstra i sitt hjärtas klubb och bli så där bra igen som han var 2024 i BP när han mot alla odds vann allsvenskans skytteliga.

Men trots ett hattrick i sitt inhopp mot Örgryte i omgång 3 blev det inte en enda start under Kalle Karlssons ledning och när inte heller Henrik Rydström verkade tro på långe anfallaren efter VM-uppehållet – ja då var det bakdörren till Gaisgården för ett korttidskontrakt säsongen ut.

På söndag är Vasic tillbaka på 3Arena för att möta SITT Hammarby – och vi kan nog vänta respektfulla applåder gentemot 34-åringen. Åtminstone jag memorerade det här speldatumet så fort Vasic kritat på för Gais och det här är nog en match som både han och Bajensupportrarna kommer ta emot med glädje.

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Med Boudri och Vasic i fel tröjor är ingredienserna toppade till max

Samma sak lär inte gälla kring Amin Boudri från motståndarsupportrarna.

Så sent som i fjol höstas stod han i Gais-klacken och var älskad av allt och alla i grönsvarta led. Nu är han allsvenskans dyraste inköp någonsin – av Hammarby.

Halvåret i Los Angeles blev heller inte vad Boudri hade väntat sig och efter en jobbig start i Bajen med röda kortet som delvis kostade Hammarby Conference League-drömmen var han bäst på plan i 4-0-segern mot KFF under söndagen.

Boudri ska nu showa vidare mot Gais på söndag – och det vattnas redan i munnen kring söndagens holmgång.

Arbetarderbyt coast to coast, Bajen mot Gais, är redan ett klassikermöte. Med Boudri och Vasic i fel tröjor är ingredienserna toppade till max och det kommer bli något i hästväg på 3Arena.