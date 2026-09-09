Mourinhos kaxiga utspel: ”Om det är svårt, ring José”

Under tisdagskvällen säkrade Real Madrid en 2–1 vinst mot Inter i Champions League-premiären.

Trots en lång skade- och avstängningslista.

Efteråt förklarade tränaren José Mourinho varför klubben valde att ta honom tillbaka.

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Real Madrid besegrade Inter med 2–1 på Santiago Bernabéu efter en händelserik Champions League-premiär. Trots en tung skade- och avstängningslista tog spanjorerna greppet om matchen efter mål från Kylian Mbappé och Federico Valverde. Efteråt hyllade återvändande tränaren José Mourinho underhållningsvärdet – och förklarade varför klubben valde att ta honom tillbaka.

Detta var José Mourinhos första Champions League-match tillbaka i ”Los Blancos” och han gick in matchen med ett mittfält fyllt med avstängningar, där Bernardo Silva, Arda Güler och Eduardo Camavinga alla var avstängda.

Dessutom fanns Éder Militão, Ferland Mendy, Raúl Asencio och Rodrygo på skadelistan, samtidigt som Aurélien Tchouaméni, Endrick och Thiago Pitarch ännu inte var i full form.

Trots avstängningarna och skadorna så stoppade det inte det spanska laget från utdelning. Först utnyttjade Kylian Mbappé felpassningen från Curtis Jones för 1–0, och för 2–0 snodde Federico Valverde bollen från en Josep Martínez som försökte dribbla i målområdet. Matchen slutade till slut med 2–1 efter sen reducering från Carlos Augusto.

Efter matchen pratade Mourinho med Sky Sport Italia och hyllade matchen

– Jag gillade resultatet, tre poäng i den första matchen mot ett väldigt starkt motstånd, men matchen var spektakulär för alla hemma, inte bara för mig eller Christian Chivu, sa Mourinho till Sky Sport Italia och fortsatte:

– Matchen var galen, det kunde varit 5–0 till oss, 5–5, 7–6, 5–6, en match fylld med chanser. Inter är starka.



Slutligen fick Mourinho frågan om varför han tror Real Madrids president Florentino Pérez var så dedikerad till att anställa honom tillbaka.

– På grund av att klubben var i ett tufft läge. När det är enkelt, är det inte för mig. Om det är svårt, ring José, avslutade han.