TV: Newcastle tog ny CL-seger – Elanga inbytt
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Newcastle fortsätter att gå starkt i Champions League.
Denna onsdagskväll besegrades Athletic Bilbao.
Slutresultatet blev 2–0.
Newcastle United fortsätter att gå starkt i Champions League.
Denna onsdagskväll inkasserade den engelska klubben sin tredje raka segern i turneringen.
Dan Burn gav hemmalaget ledningen i den 11:e minuten och tidigt i den andra halvleken utökade Joelinton ledningen till 2–0.
2–0 blev även slutresultatet.
Anthony Elanga som inledde matchen på bänken fick hoppa in i den 66:e minuten.
Den här artikeln handlar om: