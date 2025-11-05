TV: Newcastle tog ny CL-seger – Elanga inbytt

Newcastle fortsätter att gå starkt i Champions League.

Denna onsdagskväll besegrades Athletic Bilbao.

Slutresultatet blev 2–0.

Foto: Bildbyrån

Newcastle United fortsätter att gå starkt i Champions League.

Denna onsdagskväll inkasserade den engelska klubben sin tredje raka segern i turneringen.

Dan Burn gav hemmalaget ledningen i den 11:e minuten och tidigt i den andra halvleken utökade Joelinton ledningen till 2–0.

2–0 blev även slutresultatet.

Anthony Elanga som inledde matchen på bänken fick hoppa in i den 66:e minuten.

