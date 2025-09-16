Nyberg dömer stormatchen i Champions League

Newcastle mot Barcelona i Champions League-premiären.

Matchen döms av svenske Glenn Nyberg.

Foto: Bildbyrån

Champions Leagues ligafas drar i gång under tisdagen. Bland flera av matcherna kommer Newcastle att ställas mot Barcelona på torsdagen.

Då kommer den svenske domaren Glenn Nyberg att vara huvuddomaren på St. James’ Park. Nyberg har aldrig tidigare dömt någon av lagen men har dock dömt Nations League-matchen mellan Nederländerna och Spanien.

I Newcastle spelar svenske Anthony Elanga och Emil Krafth som ställs mot Roony Bardghjis Barcelona.

Matchen mellan Newcastle och Barcelona har avsparkstid 21.00 på torsdag.