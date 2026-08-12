Öppnar för att lämna efter uttåget: ”Får jag möjligheten vill jag ta den”

Mjällby är utslagna ut Champions League-kvalet.

Nu kan ytterligare en nyckelspelare lämna klubben.

– Min ambition är att gå så långt som möjligt, säger Abdullah Iqbal till Aftonbladet.

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Slovan Bratislava besegrade Mjällby med 2–0 och vann dubbelmötet med sammanlagt 4–1. Blekingelagets drömmar om Champions League gick därmed i kras för den här gången.

Mittbacken Abdullah Iqbal startade i vanlig ordning för de svenska mästarna. Nu öppnar har för att lämna klubben i närtid.

– Jag ska sätta mig ner med klubben. Jag har gjort klart under de senaste fönstren att min ambition som spelare är att gå så långt som möjligt och får jag möjligheten vill jag ta den. Du vet aldrig vad som händer i fotbollen, säger han till Aftonbladet.

Iqbal ville lämna Mjällby redan i vintras men då sa klubben nej. Nu hoppas den pakistanska försvararen att klubben sportchef Hasse Larsson är mer mottaglig för en flytt.

– Jag tycker att vi har spelare, inte minst i backlinjen, som är redo att ta över, kanske mer än någon gång tidigare. Det är just på backsidan som konkurrensen är som störst i laget och vi har toppspelare som får se matcherna från sidan. Så jag tror att det är möjligt.

Abdullah Iqbal anslöt till Mjällby från danska B.93 sommaren 2024. Det har blivit 39 allsvenska matcher för mittbacken i Mjällbytröjan.

Elliot Stroud lämnade nyligen Mjällby för Hull City i Premier League. Under sommaren har också Ludwig Malachowski Thorell skrivit på för schweiziska Basel.