Foto: Bildbyrån

Paul Pogba tar plats i Monacos CL-trupp

Tor Sundberg
Monaco ska spela ligafasen av Champions League.
Det ska även den tidigare dopningsavstängde Paul Pogba göra.
Det står klart efter att Ligue 1-klubben släppt sin CL-trupp.

Foto: Bildbyrån

Monaco tog sig, genom en tredjeplats i Ligue 1 förra året, till ligafasen i Champions League.

Nu har man även släppt den trupp som bland annat ska möta Manchester City och Tottenham Hotspur.

I den finns nyförvärvet Paul Pogba som nyss är tillbaka efter sin 18 månader långa dopningsavstängning.

När Paul Pogba skrev på för Monaco blev känslorna för stora och 32-åringen bröt ihop fullständigt. I ett klipp på den franska klubbens sociala medier syntes mittfältaren i tårar i samband med att han skrev på avtalet.

