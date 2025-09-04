Paul Pogba tar plats i Monacos CL-trupp

Monaco ska spela ligafasen av Champions League.

Det ska även den tidigare dopningsavstängde Paul Pogba göra.

Det står klart efter att Ligue 1-klubben släppt sin CL-trupp.

Foto: Bildbyrån

Monaco tog sig, genom en tredjeplats i Ligue 1 förra året, till ligafasen i Champions League.

Nu har man även släppt den trupp som bland annat ska möta Manchester City och Tottenham Hotspur.

I den finns nyförvärvet Paul Pogba som nyss är tillbaka efter sin 18 månader långa dopningsavstängning.

När Paul Pogba skrev på för Monaco blev känslorna för stora och 32-åringen bröt ihop fullständigt. I ett klipp på den franska klubbens sociala medier syntes mittfältaren i tårar i samband med att han skrev på avtalet.