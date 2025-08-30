Rosengård missar CL efter mardrömsstart

’Det blir inget Champions League-spel för Rosengård heller.

De hamnade i ett tidigt 0-3 underläge som de inte lyckades hämta ikapp.

Matchen slutade 2-3.



Rosengård fick en mardrömsstart i bortamötet mot belgiska OH Leuven och hamnade i ett tidigt 0–3-underläge. Trots en stark andra halvlek lyckades de regerande svenska mästarna inte fullborda upphämtningen – matchen slutade 2–3.

Leuven gick på knock direkt och satte tre mål redan inom de första 35 minuterna. Rosengård fick jaga från start men vägrade ge sig. Emilia Larsson reducerade kort efter paus, och när Anam Imo satte 2–3 tändes hoppet om en sen kvittering.

Men närmare än så kom inte skånelaget, som därmed missar Champions League den här säsongen.

I stället får Rosengård rikta in sig på spel i den nystartade Europa Cup, damfotbollens motsvarighet till herrarnas Europa League. Där väntar fortsatt kvalspel senare i höst.