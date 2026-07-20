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Foto: Bildbyrån

Så lottades ALLA svenska Europa-lag

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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De svenska lagen ska ut i Europa.
Nu har samtliga fått sina motstånd i en eventuell nästa kvalomgång.

Foto: Bildbyrån

För den regerande svenska mästaren Mjällby står ett dubbelmöte med Lincoln Red Imps från Gibraltar i kvalet till Champions League för dörren. Maif är massiv favorit i mötet och om det blir en seger står det nu klart att antingen slovakiska Slovan Bratislava eller georgiska Iberia Tbilisi väntar i den nästa kvalomgången.

Även de övriga Europa-lagen, Hammarby i Europa League och IFK Göteborg och Gais i Conference League, har fått sina lottningar under måndagen.

Så lottades Europa-lagen

Mjällby AIF

  • Vid seger mot Lincoln Red Imps: Vinnaren i matchen mellan Slovan Bratislava – Iberia Tbilisi.
  • Vid förlust mot Lincoln Red Imps: Förloraren i matchen mellan FC Kairat – Omonoia FC.

Hammarby

  • Vid seger mot Anderlecht: Vinnaren i matchen mellan FC Dynamo Kyiv – PAOK FC.
  • Vid förlust mot Anderlecht: Vinnaren i matchen mellan Raków Czestochowa (POL) – Valletta FC (MLT)

IFK Göteborg

  • Vid seger mot FC Levadia Tallinn: Vinnaren i matchen mellan LNZ Cherkasy (UKR) – KAA Gent (BEL)

Gais

  • Vid seger mot FC Nordsjaelland: Vinnaren i matchen mellan Valur (ISL) – HSK Zrinjski Mostar (BIH)

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