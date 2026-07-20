Så lottades ALLA svenska Europa-lag
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De svenska lagen ska ut i Europa.
Nu har samtliga fått sina motstånd i en eventuell nästa kvalomgång.
För den regerande svenska mästaren Mjällby står ett dubbelmöte med Lincoln Red Imps från Gibraltar i kvalet till Champions League för dörren. Maif är massiv favorit i mötet och om det blir en seger står det nu klart att antingen slovakiska Slovan Bratislava eller georgiska Iberia Tbilisi väntar i den nästa kvalomgången.
Även de övriga Europa-lagen, Hammarby i Europa League och IFK Göteborg och Gais i Conference League, har fått sina lottningar under måndagen.
Så lottades Europa-lagen
Mjällby AIF
- Vid seger mot Lincoln Red Imps: Vinnaren i matchen mellan Slovan Bratislava – Iberia Tbilisi.
- Vid förlust mot Lincoln Red Imps: Förloraren i matchen mellan FC Kairat – Omonoia FC.
Hammarby
- Vid seger mot Anderlecht: Vinnaren i matchen mellan FC Dynamo Kyiv – PAOK FC.
- Vid förlust mot Anderlecht: Vinnaren i matchen mellan Raków Czestochowa (POL) – Valletta FC (MLT)
IFK Göteborg
- Vid seger mot FC Levadia Tallinn: Vinnaren i matchen mellan LNZ Cherkasy (UKR) – KAA Gent (BEL)
Gais
- Vid seger mot FC Nordsjaelland: Vinnaren i matchen mellan Valur (ISL) – HSK Zrinjski Mostar (BIH)
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