Så spelas CL-playoff – Mjällbys möjliga motstånd

Playoff till Champions League är lottat.

Här är Mjällbys möjliga motståndare.

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Det sista steget innan Champions Leagues ligafas är lottat. 14 lag ska göra upp om de sista platserna i Europas största turnering.

Mjällby AIF ställs mot Slovan Bratislava i den sista kvalomgången och redan nu har motståndet i playoff lottats. Om Blekingeklubben tar sig vidare från kvalet kommer de att möta vinnaren i mötet mellan FC Ararat och NK Cejle i playoff. Om Mjällby avancerar till playoff inleder de hemma på Strandvallen.

Den första playoff-matchen spelas 18-19 augusti och returen den 25-26 augusti.

Champions League-playoff 2026/27

Match 1: PFC Levski Sofia / FC Kairat Almaty – AEK

Match 2: Celtic – LASK

Match 3: Dinamo Zagreb / FK Kauno Žalgiris – Viking FK

Match 4: Mjällby AIF / ŠK Slovan Bratislava – FC Ararat / NK Celje

Match 5: Hapoel Beer-Sheva / Röda Stjärnan – AGF Århus / Sabah FC

Match 6: Fenerbahce / Sturm Graz – Sparta Prag / Lyon

Match 7: Olympiakos / NEC – Union Saint-Gilloise / Bodö/Glimt

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