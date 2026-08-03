Så spelas CL-playoff – Mjällbys möjliga motstånd
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Playoff till Champions League är lottat.
Här är Mjällbys möjliga motståndare.
Det sista steget innan Champions Leagues ligafas är lottat. 14 lag ska göra upp om de sista platserna i Europas största turnering.
Mjällby AIF ställs mot Slovan Bratislava i den sista kvalomgången och redan nu har motståndet i playoff lottats. Om Blekingeklubben tar sig vidare från kvalet kommer de att möta vinnaren i mötet mellan FC Ararat och NK Cejle i playoff. Om Mjällby avancerar till playoff inleder de hemma på Strandvallen.
Den första playoff-matchen spelas 18-19 augusti och returen den 25-26 augusti.
Champions League-playoff 2026/27
Match 1: PFC Levski Sofia / FC Kairat Almaty – AEK
Match 2: Celtic – LASK
Match 3: Dinamo Zagreb / FK Kauno Žalgiris – Viking FK
Match 4: Mjällby AIF / ŠK Slovan Bratislava – FC Ararat / NK Celje
Match 5: Hapoel Beer-Sheva / Röda Stjärnan – AGF Århus / Sabah FC
Match 6: Fenerbahce / Sturm Graz – Sparta Prag / Lyon
Match 7: Olympiakos / NEC – Union Saint-Gilloise / Bodö/Glimt
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