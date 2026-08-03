Wales drar tillbaka stödet för Infantino

Wales blir först.

De är först med att dra tillbaka sitt stöd för Fifas ordförande Gianni Infantino.

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Wales fotbollsförbund backar från sitt tidigare stöd till Gianni Infantino.

Förbundet hade tidigare meddelat att man tänkte rösta för att Fifa-presidenten skulle få en ny mandatperiod mellan 2027 och 2031. Men enligt Sky News har Wales nu ändrat sig och blir därmed det första nationella fotbollsförbundet att dra tillbaka sitt stöd efter den senaste tidens kontroverser.

”De stora bristerna när det gäller ledarskap, transparens, kommunikation och gott omdöme har lett till att Wales fotbollsförbund förlorat förtroendet för Gianni Infantino och hans sätt att leda världsfotbollen”, skriver förbundet i ett uttalande.

Beskedet kommer kort efter att Internationella fotbollsförbundet (Fifa) valt att dra tillbaka sitt omdiskuterade förslag om att sälja andelar i bland annat fotbolls-VM till privata investerare, efter omfattande kritik.