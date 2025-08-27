Samuel Dahls Benfica slog ut Fenerbahce

Benfica är klart för Champions Leagues ligafas.

Den portugisiska jätten slog ut turkiska Fenerbahce SK.

Samuel Dahl, 22, spelade hela matchen för Benfica.

Foto: Alamy

Den första av två matcher mellan Benfica och Fenerbahce i playoff-mötet i Champions League-kvalet slutade med ett mållöst kryss, och inför returen under onsdagskvällen var spänningen mördande.

Till slut var det hemmalaget Benfica som drog det längsta strået, och den turkiska anfallaren Kerem Aktürkoğlu, som har en bakgrund i Fenerbahces rival Galatasaray, sänkte gästerna med matchens enda mål. Därmed är Benfica klart för spel i Champions Leagues ligafas i höst.

Svenske Samuel Dahl startade och spelade hela matchen för den portugisiska klubben.

Lottningen av Champions Leagues ligafas genomförs på fredag.