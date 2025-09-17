TV: Sema fick hoppa in – när Pafos klarade kryss

Pafos FC gjorde Champions League-debut denna onsdagskväll.

Det såg ut att bli en jobbig premiär då Bruno Felipe drog på sig rött kort tidigt.

Men den cypriotiska klubben stod emot Olympiakos press och tar med sig en poäng hem.

Foto: Alamy

Pafos FC är en av debutanterna i Champions League den här säsongen och man såg ut att få en riktigt tuff start mot Olympiakos.

Bortalagets Bruno Felipe drog nämligen på sig en andra varning redan i den 25:e minuten, men Pafos vek inte ned sig för det.

Cyprioterna försvarade sig väl och när domaren blåste av matchen stod det alltjämt 0–0 på resultattavlan.

Ken Sema, som är ensam svensk i den cypriotiska klubbens CL-trupp, fick hoppa in med lite mindre än kvarten kvar.