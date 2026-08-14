Shakhtar Donetsk vill spela på Stamford Bridge

Shakhtar Donetsk har inte spelat i Donetsk sedan 2014.

Nu vill klubben spela sina Champions League-matcher på Stamford Bridge, uppger BBC.

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Shakhtar Donetsk har inte spelat en enda match på hemmaarenan Donbass Arena sedan den ryska invasionen av Donetsk 2014.

Klubben har därefter spelat sina ligamatcher i Kiev och Lviv, samtidigt som hemmamatcherna i de Europeiska turneringarna hållits i länder som Tyskland, Polen och Slovenien.

Den här säsongen kan London bli värdstad för Shakhtar i samband med att klubben spelar i Champions League.

Enligt BBC, som refererar till ukrainska uppgifter, pågår just nu förhandlingar om att lägga klubbens CL-matcher på Stamford Bridge, till vardags Chelseas hemmaarena.

Att det lutar år ”The Bridge” har enligt uppgifterna mycket med Mykhailo Mudryk att göra. Sedan den ukrainska yttern lämnade Shakhtar Donetsk för Chelsea 2023 har klubbarna fortsatt ha en tätt kontakt.

2023 användes arenan även för en välgörenhetsmatch till följd av den ryska invasionen av Ukraina året innan.