Uppgifter: Bernhardsson lämnar – överens med två klubbar

Alexander Bernhardsson ser ut att lämna Holstein Kiel.

Enligt Aftonbladet har svensken två klubbar att välja mellan.

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Alexander Bernhardsson har ryktats bort under sommaren. FC Köpenhamn såg länge ut som en möjlig destination innan den danska storklubben valde att dra sig ur.

Men den svenska landslagsmannen ser inte ut att bli kvar i Holstein Kiel. Enligt Aftonbladet har en överenskommelse gjorts med två olika klubbar gällande en övergång. Det är nu upp till Bernhardsson själv att välja vart flyttlasset ska gå.

Klubbarna det rör sig om är Valenica och Wolfsburg. Den sistnämnda spelar, likt Holstein Kiel, i den tyska andradivisionen efter att ha åkt ur Bundesliga förra året. Valencia slutade på en nionde plats i La Liga under fjolårssäsongen.

Enligt uppgifterna kommer yttern gå loss för 60 miljoner kronor oavsett vilken klubb han väljer.

Alexander Bernhardsson anslöt till Holstein Kiel från Elfsborg 2024. Så sent som i juli valde 27-åringen att byta agent och han representeras numera av Hasan Cetinkaya.